Детский футбольный турнир с командами из ДНР состоялся в Мытищах

На стадионе, носящем имя Дмитрия Аленичева, Местная Общественная организация «Мытищинская городская федерация футбола» организовала и провела спортивное состязание среди юных футбольных команд 2014 года рождения и младше. Турнир был приурочен к знаменательной дате – «80-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Восемь футбольных коллективов из Мытищ, Мариуполя, Королева и Раменского представили свои навыки на поле. Участники были разделены на две группы. В первой группе («А») команда из Мариуполя «Аякс» столкнулась с серьезными испытаниями, поскольку их соперниками были три футбольные школы Мытищ: «ЦДЮС», «Академия Аленичева» и «Планета спорта». Мариупольские ребята приложили максимум усилий, но в каждом поединке уступали местным командам. Победу в группе одержала спортшкола «ЦДЮС».

В то же время, мариупольская команда «Олимпия» уверенно продвигалась по турнирной таблице, последовательно обыграв «ЦДЮС-2», королевский клуб «Космос» и «Эспаньолу» из Раменского.

Финальная игра стала главным событием футбольного праздника. Основное время встречи между командами «ЦДЮС» и «Олимпия» не предопределило победителя, завершившись ничейным счетом 1:1. Судьбу трофея решила серия пенальти, в которой точнее и удачливее оказались футболисты из Мытищ, завоевав титул первых победителей турнира.