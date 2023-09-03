Дима Билан выступил на юбилейном концерте в честь 400-летия Мытищ

Накануне Дима Билан закрыл концерт, посвященный четырехсотлетнему юбилею округа, сольным выступлением. Публика в Мытищах нетерпеливо ждала появления Билана. Как только артист вышел на сцену, люди горячо приветствовали его.

Отмечается, что звезда российской эстрады устроил настоящее шоу во время выступления. Билан несколько раз спускался на малую сцену перед публикой. Заканчивая музыкальную программу хитом «Невозможное возможно», Дима Билан вышел к ограждению и лично приветствовал фанатов. Счастливчикам достался автограф звезды на любимом браслете.

«Я думала, что схожу с ума — меньше чем в метре от меня стоял Дима Билан! Я даже еще не знаю, что сказать», — поделилась одна из жительниц муниципалитета Алена из Мытищ.

После выступления артиста еще долго не хотели отпускать со сцены, но организаторы напомнили фанатам, что впереди всех ждет праздничный салют. С Днем города мытищинцев также поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.