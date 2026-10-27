Грызуны идут в дом: эксперт рассказал, как закрыть дачу от мышей на зиму

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]

С наступлением холодов мыши ищут укрытие и проникают в дачные дома через мелкие щели. В соцсетях советуют раскладывать по комнатам кусочки дегтярного мыла — считается, что резкий запах отпугивает грызунов. Но надежным способом защиты это не назовешь: убедительных подтверждений эффективности приема нет, пишет REGIONS.

Специалист по дезинфекции из Павловского Посада Юрий Шилов пояснил: запах может временно отпугнуть отдельных мышей, но не остановит их, если в доме есть еда и удобный путь внутрь. Поэтому куда важнее убрать доступные источники пищи и перекрыть лазейки. Крупы, семена и сухари эксперт советует хранить в плотно закрытых контейнерах, мусор перед отъездом выносить, а крошки и остатки продуктов убирать. Щели вокруг труб, дверей и фундамента лучше закрыть прочной металлической сеткой и герметиком — монтажная пена сама по себе ненадежна, грызуны способны ее прогрызть.

Если все же раскладывать мыло, держать его нужно отдельно от продуктов и в местах, недоступных детям и домашним животным. Смешивать этот способ с ядами без соблюдения инструкции нельзя. А при появлении следов грызунов или повреждении проводки безопаснее обратиться к специалистам по дератизации.

Актуально

Читайте также

«Единая Россия» предложила приравнять нападение на медика скорой к нападению на правоохранителя

«Единая Россия» предложила приравнять нападение на медика скорой к нападению на правоохранителя

Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

Жителей Подмосковья пригласили на цикл занятий «Московские экопленэры»

Жителей Подмосковья пригласили на цикл занятий «Московские экопленэры»

Без грязи и разводов: клинер дал советы по уходу за батареями отопления

Без грязи и разводов: клинер дал советы по уходу за батареями отопления

Церковные праздники на 2027 год: самые главные даты сдвинутся

Церковные праздники на 2027 год: самые главные даты сдвинутся

Пластик против ветра: дачники Подмосковья придумали, чем прижать укрытия

Пластик против ветра: дачники Подмосковья придумали, чем прижать укрытия

Дикие животные обживают дачи: эколог раскрыл, кто роет ямы и таскает корм у кошек в Подмосковье

Дикие животные обживают дачи: эколог раскрыл, кто роет ямы и таскает корм у кошек в Подмосковье

Красиво на витрине, бесполезно дома: черный список покупок, убивающий семейный бюджет

Красиво на витрине, бесполезно дома: черный список покупок, убивающий семейный бюджет

Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

«Вызывает отторжение»: почему отказ от мытья не делает мужчину привлекательнее

«Вызывает отторжение»: почему отказ от мытья не делает мужчину привлекательнее

Более 160 тыс. наказов в новую Народную программу Подмосковья касаются ЖКХ

Более 160 тыс. наказов в новую Народную программу Подмосковья касаются ЖКХ

Российский регион предложил сделать свой уголь топливом для ИИ

Российский регион предложил сделать свой уголь топливом для ИИ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное