Грызуны идут в дом: эксперт рассказал, как закрыть дачу от мышей на зиму

С наступлением холодов мыши ищут укрытие и проникают в дачные дома через мелкие щели. В соцсетях советуют раскладывать по комнатам кусочки дегтярного мыла — считается, что резкий запах отпугивает грызунов. Но надежным способом защиты это не назовешь: убедительных подтверждений эффективности приема нет, пишет REGIONS .

Специалист по дезинфекции из Павловского Посада Юрий Шилов пояснил: запах может временно отпугнуть отдельных мышей, но не остановит их, если в доме есть еда и удобный путь внутрь. Поэтому куда важнее убрать доступные источники пищи и перекрыть лазейки. Крупы, семена и сухари эксперт советует хранить в плотно закрытых контейнерах, мусор перед отъездом выносить, а крошки и остатки продуктов убирать. Щели вокруг труб, дверей и фундамента лучше закрыть прочной металлической сеткой и герметиком — монтажная пена сама по себе ненадежна, грызуны способны ее прогрызть.

Если все же раскладывать мыло, держать его нужно отдельно от продуктов и в местах, недоступных детям и домашним животным. Смешивать этот способ с ядами без соблюдения инструкции нельзя. А при появлении следов грызунов или повреждении проводки безопаснее обратиться к специалистам по дератизации.