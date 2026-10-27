Неизвестные забили до смерти добровольца СВО во время конфликта

Выигравшего агрогрант участника СВО убили во время конфликта под Смоленском

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Смоленской области произошла трагедия: на трассе возле придорожного кафе в Вязьме в ходе внезапного конфликта до смерти забили 35-летнего ветерана специальной военной операции. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

Смертельный удар деревянным предметом по голове нанес 20-летний молодой человек. Погибший около полугода назад завершил службу на фронте, куда уходил добровольцем. Вернувшись к мирной жизни, он решил заняться сельским хозяйством: вместе с сослуживцами он проходил обучение в специальной «Школе фермера» и оформлял документы на получение государственного гранта.

По словам родственницы погибшего, трагический инцидент произошел в день, когда комиссия окончательно одобрила их заявку на финансирование — мужчины отправились за город, чтобы отпраздновать это событие.

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