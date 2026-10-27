В лесу Подмосковья нашли тело женщины, жестоко убитой экс-супругом

Задушивший жену мужчина вывез ее тело в лес Подмосковья спустя 2 дня

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В столичной квартире на Зеленом проспекте бытовая ссора между бывшими супругами закончилась убийством: 37-летний мужчина задушил экс-жену, двое суток прятал ее тело дома, после чего вывез и бросил в подмосковном лесу. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на SHOT.

Трагедия разыгралась еще 17 октября в жилье, где жили супруги. По предварительной информации, во время вспыхнувшего конфликта мужчина нокаутировал бывшую возлюбленную ударом кулака в лицо. Пока потерявшая сознание женщина находилась в беспомощном состоянии, он ее задушил.

После этого злоумышленник двое суток спокойно жил в квартире с трупом, думая, как замести следы. Лишь на третьи сутки он упаковал тело, загрузил в машину и отвез примерно на 40–50 километров от Москвы по Новорязанскому шоссе, где просто выбросил в лесополосе Мособласти.

Тревогу забила сестра погибшей, когда родственница перестала выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на бывшего мужа и задержали его. На допросе подозреваемый пытался изобразить провалы в памяти, утверждая, что не помнит точных координат лесной «свалки». Тем не менее, оперативникам удалось обнаружить останки. В отношении затейника открыто уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит внушительный тюремный срок.

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