Эндокринолог Кузнецов назвал идеальный русский ужин для похудения

Эндокринолог Кузнецов назвал картофель с сельдью идеальным ужином для похудения

Здоровье

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов назвал традиционную русскую закуску из картофеля, квашеной капусты и сельди идеальным ужином. Об этом он написал в соцсети.

По словам специалиста, картофель в отварном или запеченном виде содержит относительно мало калорий и хорошо насыщает. Квашеная капуста богата клетчаткой, а калорий в ней немного. Сельдь — источник белка и омега-3 жирных кислот, необходимых для сердца. Врач советует не добавлять слишком много масла, чтобы не повышать калорийность.

Такой ужин снабдит организм полезными элементами и не приведет к перееданию. Кузнецов считает: внимательный выбор продуктов вечером — самый эффективный способ позаботиться о здоровье и фигуре. Ведь в современном мире главный прием пищи — не завтрак и не обед. Люди едят вечером: утром нет времени, днем работа, а вечером попытки съесть все, что не успели. Так что если хотите похудеть, начните с ужина.

Ранее диетолог Гарсия-Уэбб назвала способ перестать объедаться по ночам.

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