Лесное растение проросло в глазу россиянина: он ходил с сорняком несколько месяцев

ЯРОКБ: житель Якутии 4 месяца ходил с проросшим растением в глазу

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Якутские офтальмологи провели уникальную операцию, извлекши из глаза местного жителя проросшее семя растения, которое находилось под веком и пускало корни в ткани конъюнктивы на протяжении четырех месяцев. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на центр неотложной офтальмологической помощи ЯРОКБ.

Пациент обратился в «неотложку» с целым букетом сильных симптомов: его мучили мучительные мигрени, резкие боли в глазу, повышенное внутриглазное давление и непрекращающееся чувство присутствия постороннего предмета.

Как выяснилось при детальном осмотре, четыре месяца назад во время прогулки по тайге под веко мужчине случайно залетело семечко. За это время во влажной и теплой среде росток не просто выжил, а пустил корни прямо в глазные ткани.

Врачи успешно прооперировали пострадавшего и полностью удалили зеленый «сорняк». Сейчас зрение и здоровье глаза пациента находятся вне опасности, а сам случай пополнил копилку редчайших медицинских казусов региона.

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