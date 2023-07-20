Директора челябинского клуба «Трактор» уволили после изъятия у него синтетического наркотика

Ранее он был задержан полицией, после чего дома у Александра Шинина провели обыск.

Шинин занимал пост спортивного директора клуба «Трактор», который входит в Континентальную хоккейную лигу. Ранее он выступал за эту же команду. Только сегодня появились сведения, что его задержали силовики, у него было обнаружен тяжелый синтетический наркотик мефедрон, причем сразу в существенном количестве – несколько граммов.

Руководство хоккейного клуба «Трактор» немедленно отреагировало на это известие тем, что расторгло контракт с Шининым. Об этом сообщили РИА Новости. На его место пока придет Алексей Волков, генеральный менеджер этого клуба.