«Дискотека 90-х» прошла в подмосковном Наро-Фоминске

«Дискотека 90-х» стала самым «громким» событием выходных в жизни подмосковного Наро-Фоминска. Традиционно она проходит в середине лета, собирая на танцполе людей самых разных возрастов — здесь и танцоры «золотого» возраста, и совсем юные любители потанцевать.

В танцпол — это еще одна традиция — превращается площадь Центрального парка имени В. В. Воровского.Организаторы дискотеки — Молодежный комплексный центр — другого места и не рассматривают: на танцы в парк ходили многие поколения горожан — именно здесь и располагалась знаменитая танцплощадка, «клетка».

«Считаю, что это самый лучший способ побыть „на одной волне“ с родителями: нарядиться так, как они (мне, кстати, нравится этот свободный стиль), послушать их музыку, потанцевать, подпевая классным песням. Посмотрите: на площади люди всех возрастов, все вместе, танцуют», — поделился впечатлениями Максим.

На дискотеке прошел конкурс на лучший костюм в стиле времени и было сделано предложение руки и сердца: один из танцоров прорвался на сцену и, попросив микрофон, предложил возлюбленной выйти за него замуж, на что девушка ответила согласием.