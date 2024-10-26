Дюжев запретил своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Российский популярный актер театра и кино Дмитрий Дюжев признался в беседе с ТАСС, что, хоть он и не домашний тиран, но не допускает пока, чтобы его сыновья, одному из которых сейчас 9 лет, другому 14, смотрели художественные кинокартины о преступности.

Напомним, Дюжев сыграл во многих фильмах, но запомнился он больше всего в сериале «Бригада» и гангстерском блокбастере режиссера Алексея Балабанова «Жмурки». Также он сыграл Иова в фильме «Остров».

По словам артиста, он старается не привлекать внимание сыновей к криминальным фильмам, включая собственные киноработы в этом жанре.

«Мне кажется, что молодому подрастающему поколению не нужно видеть подобные примеры. У них нет достаточного опыта, еще не сформировалось мировоззрение, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему», — цитирует актера ТАСС.

В продолжение темы Дюжев добавил, прежде всего подрастающему поколению стоит прочитать словарь Даля и Библию, полюбопытствовать произведениями про историю государства российского. А уже потом «можно будет смотреть такое кино».

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Дюжев поднялся в небо на аэростате над Истринским водохранилищем в Московской области. По окончании экстрима он признался, что сбылась его давняя мечта.