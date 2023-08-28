ДК из Талдомского городского округа выступил на Межрегиональном фестивале

Сотрудники ДК на протяжении двух дней, 19 и 20 августа, работали в музее-заповеднике «Коломенское», представляя собственную программу. В том числе, они провели мастер-классы «Мешочек счастья» и «Колобок», которые уже успели завоевать широкую популярность.

Коллектив из Талдомского городского с удовольствием выступил на фестивале «Русское поле». Ведь это стало результатом большого двухступенчатого отбора, где участвовали учреждения со всей России.

Кроме того, на фестивале удалось собрать множество творческих идей, которые наверняка понравится жителям Талдомского городского округа. Уже есть замысли новых проектов, и команда Новоникольского Дома культуры планирует их непременно реализовать.