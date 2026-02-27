«Для меня это пока болезненно». Аделия Петросян поделилась эмоциями после Олимпиады

Российская фигуристка Адалин Петросян подвела итоги своего олимпийского дебюта, отметив, что главный старт четырехлетия стал для нее мощным катализатором личностного роста. По словам спортсменки, независимо от занятого места, Игры помогают заглянуть в себя и лучше понять собственный характер.

«Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально», — написала Петросян в своем телеграм-канале.

Петросян призналась, что на данный момент она не зацикливается на конкретных задачах и еще не до конца осознала предел своих возможностей. Ее нынешний путь — это просто поступательное движение вперед, без оглядки на цифры в протоколах.

Напомним, в Пекине Петросян продемонстрировала произвольную программу на 141,64 балла. Сумма за два выступления составила 214,53 балла, что позволило ей расположиться на шестой строчке турнирной таблицы. В ходе проката россиянка рискнула пойти на четверной тулуп — единственный элемент ультра-си в ее программе. К сожалению, прыжок вышел недокрученным и закончился падением. Однако остальные элементы программы были исполнены безупречно: вращения и дорожка шагов удостоились максимального, четвертого уровня сложности.

Ранее сообщалось о том, что арбитр Розенштайн сильнее всех занизил оценки Петросян на Олимпиаде.