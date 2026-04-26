Быстро решить вопрос не выйдет: мошенники стали обманывать россиян с получением прав

Мошенники все чаще используют тему водительских прав, чтобы выманивать у россиян деньги и персональные данные. На фоне спроса на «быстрое решение» вопроса аферисты предлагают оформить удостоверение без лишних формальностей, вернуть права после лишения или помочь с заменой документов, но за красивыми обещаниями обычно скрывается обычный обман.

Эксперты отмечают, что такая тема особенно удобна для злоумышленников, потому что люди в подобных ситуациях часто действуют на эмоциях. Для одних права нужны для работы, для других — для привычной жизни, поездок по городу и семьи. Именно поэтому многие готовы заплатить за ускорение процесса, не слишком вникая в детали. Параллельно мошенники получают еще и ценные данные: копии паспорта, фото, подписи и медицинские документы, которые потом могут использоваться уже в других схемах.

Этой весной специалисты ждут роста подобных атак в мессенджерах и соцсетях. Пользователям обещают «гарантированный возврат», «официальное оформление» или «быстрое внесение в базу», а затем переводят разговор к предоплате. Нередко оплату просят отправить в криптовалюте, чтобы потом было сложнее что-либо вернуть. Появляются и фальшивые сайты, замаскированные под официальные сервисы, а также звонки якобы от автошкол, инспекции или юристов.

Одновременно усиливается и цифровое мошенничество. Под предлогом проверки прав через «Госуслуги» у человека выманивают коды подтверждения, а с помощью нейросетей создают все более убедительные подделки — от фейковых страниц до голосовых сообщений от имени сотрудников ведомств. Еще одна схема — так называемые «зеркальные» права, когда мошенники комбинируют реальные данные водителя с фотографией клиента, обещая почти настоящее удостоверение.

Старые методы тоже продолжают работать. В мессенджерах жертве предлагают купить или вернуть права через «своих» людей, называют цену, просят аванс, а потом собирают пакет документов. После этого человеку могут отправить поддельное изображение удостоверения, потребовать остаток суммы и исчезнуть. В итоге пострадавший теряет и деньги, и документы.

Риски здесь гораздо шире, чем кажется. Помимо финансовых потерь, человек может столкнуться с использованием его личных данных в новых преступных схемах. А если речь идет о покупке поддельных документов, ситуация уже сама по себе может привести к серьезным юридическим последствиям.

Специалисты напоминают, что законно получить, заменить или вернуть водительские права можно только через официальные процедуры. Любые предложения «сделать все быстро», «решить вопрос без очередей» или «внести в базу за деньги» — это прямой сигнал, что перед человеком мошенники.

Ранее сообщалось, где теперь выгоднее всего хранить деньги.