Закроют только так: за что кафе могут лишиться летней веранды

Открытие летней веранды не означает, что кафе автоматически защищено от претензий проверяющих. Как рассказал « Российской газете » юрист Александр Хаминский, за нарушения при обустройстве и эксплуатации сезонных площадок заведению могут грозить не только штрафы, но и полное прекращение работы веранды.

По словам эксперта, одна из самых частых проблем связана с ограждениями. Владельцы кафе нередко ставят сплошные заборы и другие стационарные конструкции, фактически занимая часть городской территории и мешая проходу пешеходов. При этом само включение летней веранды в схему размещения не дает права перекрывать общественное пространство или использовать участок как полноценную арендованную зону. Для таких решений нужно отдельное согласование.

Вторая зона риска — попытки превратить летнюю площадку в почти закрытое помещение. Из-за дождя и ветра рестораторы нередко затягивают веранды пленкой, делают сплошное остекление или стараются максимально герметизировать пространство. Но с точки зрения пожарных и градостроительных требований это уже выходит за рамки сезонного объекта благоустройства. Особенно опасной ситуация становится, если вместе с этим используются газовые или другие обогреватели: в случае ЧП эвакуация может быть затруднена.

Еще одна серьезная причина для санкций — шум и концерты без согласования. Музыка после установленного времени тишины, выступления приглашенных артистов или даже уличных музыкантов без одобрения властей могут закончиться административным наказанием. Если же кафе отдельно берет деньги за развлекательную программу, то без оформления такого мероприятия по правилам это уже может трактоваться как незаконная деятельность.

Юрист подчеркивает, что самое жесткое последствие — не сам штраф, а исключение летней веранды из схемы размещения. А это означает фактическое немедленное закрытие площадки. Поэтому владельцам заведений советуют заранее проверить, насколько их летние кафе соответствуют всем требованиям, пока это не сделали контролирующие органы.

