Всего несколько случаев: когда краснокнижные грибы и растения можно собирать

Срывать или изымать растения и грибы, занесенные в Красную книгу, в обычной ситуации нельзя. Однако в отдельных случаях закон допускает такие действия, если они необходимы для науки, охраны природы или реализации крупных инфраструктурных проектов. Об этом « Парламентской газете » рассказал сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

По его словам, одна из основных причин — научные исследования. Для полноценного изучения редких видов специалистам иногда требуется получить образцы: например, собрать растение для гербария, законсервировать часть организма для лабораторного анализа или изъять экземпляр для более детального исследования. Без этого, как поясняют ученые, невозможно глубоко изучить особенности редкого вида и выработать меры по его сохранению.

Второе направление связано с природоохранной работой. Иногда редкие растения и грибы приходится изымать не ради уничтожения, а наоборот — ради спасения. Речь может идти о выделении культуры редкого организма, чтобы затем хранить ее в искусственных условиях много лет. Такой резерв позволяет в будущем вернуть вид в естественную среду или использовать его для восстановления популяции.

Третий случай — строительство объектов, если они затрагивают территорию произрастания или обитания краснокнижных видов. При прокладке дорог, возведении зданий, газопроводов и других объектов требуется специальная экспертиза. Именно она определяет, возможно ли строительство в таком месте и какие меры нужно принять для защиты редких видов. В подобных ситуациях также оформляются специальные разрешения.

