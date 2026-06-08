В Подмосковье подали более 1,2 тыс. онлайн-заявок на заключение договора на оказание социальных услуг

В Подмосковье с начала года свыше 1,2 тыс. граждан воспользовались возможностью оформить договор на получение соцуслуг в электронном формате с применением социального сертификата. Такие данные обнародовала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить доступ к сервису можно через портал госуслуг Московской области: он размещен в разделе «Поддержка», подраздел «Другое». Для подачи заявки потребуется войти в личный кабинет — для этого нужна подтвержденная учетная запись в ЕСИА, затем внести необходимые сведения в электронную форму.

Право на использование услуги есть у жителей Подмосковья, которым присвоен статус нуждающихся в поддержке и выдан действующий социальный сертификат. С его помощью можно заключить соглашение о предоставлении социального обслуживания как на дому, так и в полустационарном формате. Предоставление услуги осуществляется безвозмездно, срок ее исполнения составляет 1 рабочий день.

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