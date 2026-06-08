Без бумажных отчетов, но с живыми разговорами: ВРИП главы Павлово-Посадского округа провел объезд Электрогорска

Мероприятие состоялось в пятницу, 5 июня. Совместно с представителями профильных служб руководитель муниципалитета организовал инспекцию без традиционных отчетов «на бумаге» — вместо этого были проведены живые беседы с местными жителями и детальный осмотр городских объектов, уточняется в сообщении.

В ходе объезда глава округа лично оценил состояние общественных пространств, зафиксировал проблемные точки и наметил планы по их оперативному устранению, рассказали в администрации.

На улице Кржижановского у дома номер 26 жители пожаловались руководителю на неудобства, вызванные наличием бетонных плит во дворе. Сергей Балашов дал поручение в течение недели уложить слой асфальта на проблемном участке.

Кроме того, запланированы ремонт люка, восстановление бордюра и высадка кустарников — все эти работы, по словам главы, должны завершить до конца осени. Дополнительно территорию футбольной площадки покосят, а разрисованный электрощит приведут в порядок, добавил он.

На озере Стаханка в ближайшие дни проведут комплексную уборку: специалисты сметут дорожки, польют газон, подрежут кусты и ветки, а также уберут сухую траву. Как подчеркнул Сергей Балашов, чистота и ухоженность являются базовым стандартом для любого города.

По адресу улица Ухтомского, дом 21, решено организовать отдельную встречу с жителями. Некоторые вопросы, пояснил глава округа, требуют детального обсуждения «глаза в глаза». Дата проведения мероприятия будет анонсирована в ближайшее время, информирует источник.

На бульваре после празднования Дня города начнут убирать оставшиеся ограждения. Город, по мнению руководителя муниципалитета, должен сохранять праздничный облик без следов прошедших мероприятий.

Значительный объем работ запланирован на площадке имени А. А. Болошева. Сергей Владимирович Балашов взял на личный контроль установку тренажеров, покраску детской площадки, благоустройство труб и организацию освещения на баскетбольной площадке — последнее необходимо для того, чтобы игры можно было проводить и в вечернее время.

По просьбе одной из жительниц будет рассмотрена возможность установки песочницы и детского столика. Кроме того, в Комсомольском переулке, дом 1, после проведенных ранее раскопок приведут в порядок палисадник, а также поправят и покрасят забор, сообщил он.

Во дворе дома по адресу улица Пионерская, дом 3а, запланированы ремонт покрытия детской игровой площадки (ДИП), уборка мусорного контейнера и эвакуация брошенного автомобиля. Эта территория, по оценке главы, нуждается в обновлении и освобождении от лишних объектов.

На улице Ухтомского, дом 5, проверили качество косметического ремонта подъездов. Результат, как рассказал Сергей Балашов, оценили как достойный, отметив при этом слаженную работу подрядных организаций и активную обратную связь от жильцов.

Врип главы округа подчеркнул, что ни один объезд не проходит без результата — каждая просьба и замечание жителей превращаются в конкретный пункт работы с четким сроком исполнения и назначением ответственного лица.

Сергей Балашов поблагодарил жителей Электрогорска за неравнодушие, прямые вопросы и подсказки, отметив, что именно такое взаимодействие помогает делать город лучше.