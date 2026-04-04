Свадьба не за горами? Полина Диброва рассказала о совместных планах с Романом Товстиком

Полина Диброва, которая недавно приняла участие в шоу «Тайный миллионер», рассказала о личной жизни с Романом Товстиком. По ее словам, пока они не торопятся со свадьбой, хотя возлюбленный уже развелся. Полина подчеркнула, что сейчас они предпочитают наслаждаться отношениями «без стрессов», сообщает StarHit.

Решение пойти на экстремальное реалити Диброва объяснила желанием отдохнуть от скандала с «четой Товстиков». Она призналась, что не участвует в конфликтах и интригах, предпочитая мирные переговоры. Роман, по словам модели, спокойно отпустил ее в Индию.

Сейчас пара живет вместе и строит отношения с детьми друг друга от предыдущих браков. Полина отметила, что лично рассказала своим детям о разводе с Дмитрием Дибровым — те приняли новость сложно, но с пониманием. С бывшим мужем у нее сохранились теплые отношения благодаря взаимному уважению.

Что касается свадьбы, то Товстик недавно официально развелся, но влюбленные не торопятся с торжеством.

«Сейчас много нерешенных моментов — с бизнесом и другие вопросы жизнеустройства. Я действительно не спешу: хочется побыть в невестах. Я никому ничего не собираюсь доказывать — всему свое время. Хочу, чтобы мы не торопились, а наслаждались жизнью. Можно, наконец, без стрессов и истерик с разных сторон просто пожить», — рассказала Полина.

Напомним, о разводе Полины и Дмитрия стало известно осенью 2025 года. Тогда же модель ушла к бизнесмену Роману Товстику, который подал на развод с матерью его детей Еленой.

Ранее Полина Диброва раскрыла детали прощального разговора с Дмитрием Дибровым.