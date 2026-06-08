ИИ-ассистент помог врачам Подмосковья сделать около 423 тыс. лекарственных назначений
В Подмосковье с помощью ИИ врачи сделали 423 тыс. лекарственных назначений
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Врачи Подмосковья с помощью ИИ-ассистента сделали около 423 тыс. лекарственных назначений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Система на основе искусственного интеллекта при создании рецепта на лекарство автоматически проводит проверку по 15 основным показателям, анализируя потенциальные риски.
«Для врача модуль поддержки решений — это быстрый доступ к клиническим рекомендациям и проверенным алгоритмам, что помогает точнее назначать лечение. При этом итоговое решение всегда остается за специалистом», - подчеркнул зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках интервью «России 24» рассказал о преимуществах использования нейросетей в управлении.