Четыре жителя Подмосковья вошли в число амбассадоров федерального проекта «Профразвитие»

Четыре жителя Подмосковья вошли в число амбассадоров Всероссийского проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Общее число отобранных амбассадоров составило 100 человек. Это представители 42 регионов.

В общей сложности на конкурсный отбор поступило более 2 тыс. заявок со всей страны. Кандидаты рассказывали о своей мотивации, предлагали идеи развития проекта в регионах, демонстрировали лидерские качества, коммуникационные навыки и готовность работать с молодежью.

От Подмосковья амбассадорами стали студент второго курса Президентской академии Анатолий Вагин, сотрудник Президентской академии Кирилл Борисенков, специалист по медиаосвещению федеральных событий Мария Александрова и абитуриент Алексей Перлов.

Амбассадоры будут рассказывать сверстникам о современном рынке труда, помогать им делать первые шаги в профессии, запускать собственные инициативы и проводить карьерные мероприятия.

С новыми представителями проекта будут работать трекеры из числа амбассадоров прошлых сезонов. Они будут координировать работу команд, а также помогать участникам обмениваться лучшими практиками и быстрее адаптироваться к задачам программы.

Перед тем, как амбассадоры приступят к своим обязанностям, им предстоит пройти образовательную программу, посвященную развитию лидерских и коммуникационных компетенций, работе с сообществами, публичным выступлениям и инструментам продвижения молодежных инициатив.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей».