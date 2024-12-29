Дмитрий Маликов провел музыкальный мастер-класс для детей в Химках

Занятие «Уроки музыки» было нацелено на то, чтобы вдохновить юных музыкантов и раскрыть их потенциал.

Артист поделился со слушателями своим опытом, ответил на их вопросы и провел викторину: исполнил отрывки известных классических композиций, а дети должны были угадать их авторов. В завершение мероприятия он выступил вместе с воспитанниками учреждения.