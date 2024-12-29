Дмитрий Маликов провел музыкальный мастер-класс для детей в Химках
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Народный артист России Дмитрий Маликов провел мастер-класс для воспитанников Центральной детской школы искусств в Химках, передает муниципальная администрация.
Занятие «Уроки музыки» было нацелено на то, чтобы вдохновить юных музыкантов и раскрыть их потенциал.
Артист поделился со слушателями своим опытом, ответил на их вопросы и провел викторину: исполнил отрывки известных классических композиций, а дети должны были угадать их авторов. В завершение мероприятия он выступил вместе с воспитанниками учреждения.
«Музыка меняет каждого, даже если она не становится профессией. Она все равно очень обогащает внутренний мир человека», – отметил Маликов.