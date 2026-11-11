Семь погибших на трассе «Вятка»: две легковушки столкнулись в Марий Эл

В Марий Эл при столкновении двух автомобилей погибли семь человек

Безопасность

Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на 45-м километре трассы Р-176 «Вятка» в Звениговском районе Марий Эл. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Это не рядовая авария: в двух машинах находились люди, и для семи из них поездка закончилась трагедией. Есть и пострадавшие — их число и состояние пока не уточняются. На месте работают экстренные службы.

Что именно привело к столкновению, официально не сообщается. Не раскрывается и то, сколько человек находились в автомобилях, были ли они пристегнуты и с какой скоростью двигались. Экстренные службы продолжают работу, обстоятельства устанавливаются.

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