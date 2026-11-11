В Ташкенте украинский самбист потерял сознание в схватке с россиянином — первым помощь оказал врач сборной России

Врач сборной России помог украинскому самбисту Рудневу после потери сознания

Культура и спорт

В Ташкенте на чемпионате мира по боевому самбо украинский спортсмен Владислав Руднев потерял сознание в схватке с российским самбистом Асланбеком Кодзаевым — первым к нему подбежал врач сборной России. Об этом пишет Sports.

Инцидент произошел 8 ноября в матче 1/8 финала в весовой категории до 79 килограммов. Кодзаев провел удушающий прием, Руднев продолжил сопротивляться и не подал сигнал о сдаче, а затем отключился. Именно этот эпизод стал самым тревожным моментом дня: помощь пострадавшему начали оказывать сразу, позже к врачу сборной России присоединился представитель грузинской команды.

Победа над Рудневым позволила Кодзаеву прервать победную серию шестикратного чемпиона мира. Сам россиянин затем дошел до финала и завоевал золото в категории до 79 килограммов, обыграв представителя Армении Геворга Азатяна со счетом 3:2. Для Кодзаева это золото стало главным итогом турнира, но главным сюжетом остался момент, когда счет шел на секунды и на помощь украинскому спортсмену первым бросился врач российской команды. В Ташкенте он оказался быстрее всех — и это уже не про медали, а про профессиональный долг.

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