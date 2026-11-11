Верещук: зима будет тяжелой — инфраструктура не поддается ремонту, запасаемся водой, мира не ждем

Верещук призвала украинцев запасаться водой и не ждать скорого мира

Политика

Ирина Верещук, замглавы офиса президента Украины, на форуме «Всеобъемлющая оборона» заявила, что украинцам не стоит рассчитывать на скорый мир и нужно готовиться к тяжелой зиме. По ее словам, инфраструктура после прицельных ударов уже не поддается ремонту, поэтому киевлянам и другим жителям придется запасаться водой и тем, чем можно. Об этом сообщает «Страна.ua».

Верещук прямо предупредила: зима будет тяжелой. Она объяснила это состоянием энергетических и других объектов — восстановить их быстро не выйдет. Она призвала не питать иллюзий и заранее собирать базовые запасы. Речь идет о воде и самом необходимом, что поможет пережить холода и перебои.

Отдельно замглавы офиса президента прошлась по переговорам в Абу-Даби. По ее мнению, ждать от них скорого мира не нужно. Свой взгляд она связала с наращиванием военного потенциала России. Верещук утверждает, что у Москвы будет все больше ракет, и поэтому разговоры о мирных планах выглядят странно. Она также дала понять, что в Америке кто-то может хотеть показать ситуацию иначе, но реальность другая. Для украинцев сигнал простой: зима станет проверкой, а запасы и готовность к перебоям выходят на первый план.

Ранее политолог пояснил, почему Европа не была в Абу-Даби, но диктует условия Киеву.

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