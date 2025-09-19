«До сих пор пахнут Кридом»: фанаты выставили на продажу ношеные носки музыканта

Согласно описанию товара, носки до сих пор сохраняют запах артиста. Продажей занимается девушка, которая посещает тот же спортивный зал, что и исполнитель.

«Главное — не привораживайте. До сих пор пахнут — его запах сохранился, кстати. Хотите — можете постирать, можете так оставить», — отметила девушка.

Отмечается, что носки являются продуктом люксового популярного бренда Fendi.

Накануне в сети также появилось необычное объявление, где поклонник Надежды Кадышевой продавал прядь ее волос. По его словам, он собрал их со сцены после выступления артистки еще в 1998 году.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина высказалась о предложении певца Филиппа Киркорова создать профсоюз для защиты артистов.