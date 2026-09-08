Дмитрий Дибров резко отреагировал на вопрос о здоровье

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров и его новая возлюбленная Екатерина Гусева появились на мероприятии телеканала World Fashion Channel. Однако их выход в свет омрачился неприятным инцидентом, пишет VOICE.

Накануне к телеведущему подошел выпускник «Фабрики звезд — 7» Георгий Иващенко и поинтересовался его делами. В ходе разговора молодой артист спросил, будут ли учтены проблемы Диброва с сердцем при подборе физических нагрузок в рамках нового проекта «Перезарядка». Из-за этого вопроса телеведущий вышел из себя и грубо ответил, назвав Георгия нецензурным словом.

«Не хотел бы вас в дурацкое положение ставить. Откуда вы взяли, что у меня были проблемы с сердцем?! Ах, это сплетни! Это плевки. Я отказываюсь с вами иметь дело!», — заявил Дибров.

При этом спутница телеведущего рассказала, что «Перезарядка» будет идти три месяца и включать 31 выпуск в месяц. В проекте примут участие дети Диброва, врачи, эксперты и блогеры.

Пользователи Сети осудили Диброва за его поведение. Они отметили, что он явно нервничал во время интервью. Многие посоветовали ему действительно проверить сердце и обратиться к психиатрам.

Ранее бывшая жена Дмитрия Диброва Полина высказалась о возможном расставании с бизнесменом Романом Товстиком.