Андрей Воробьев: ветерану Николаю Рысеву из Электростали исполнилось 100 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Рысева из Электростали с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 100 лет.

Как рассказал губернатор, Николай Иванович ушел на фронт в возрасте 17 лет. Воевал на Волховском направлении, получил ранение, затем продолжил службу на Дальнем Востоке и участвовал в войне с Японией.

Он был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией».

После войны Николай Иванович окончил графический факультет Московского педагогического института и много лет преподавал в политехническом колледже. Также он писал стихи о войне и картины о своем родном Подмосковье.

«От всей души желаю Николаю Ивановичу крепкого здоровья, сил, заботы близких и еще много добрых и счастливых дней. С юбилеем!» — поздравил его глава региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Москву с Днем города.