Студенческие отряды Подмосковья в рамках Дня ударного труда провели серию добрых дел

Акция-конкурс «День ударного труда — 2026: работаем сердцем» стартовала в Подмосковье. В ней принимают участие бойцы студенческих отрядов региона, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Акция продлится до 4 октября. В ее рамках участники направляют часть своего заработка на социально значимые цели, помогают образовательным учреждениям, проводят мероприятия для старшего поколения и запускают авторские социальные проекты.

Студенты уже провели зарядки и творческие встречи с участниками программы «Активное долголетие». Представители разных поколений вместе занимались росписью по дереву и лепкой из глины. В Звездном городке студенты привели в порядок территорию местной школы — очистили дорожки и постригли кустарники.

«Для нас важно, чтобы молодые люди понимали ценность своего вклада и сами становились авторами добрых дел. Акция продлится до 4 октября, поэтому впереди еще месяц, в течение которого отряды смогут реализовать свои идеи», — отметил командир студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.

Заполнить анкету на вступление в студенческий отряд можно здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии сферы образования в регионе.