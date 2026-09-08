Проверка за минуту: три вопроса, сбивающие с толку мошенников «из силовых структур»

Звонок якобы из военкомата или Минобороны РФ — одна из самых опасных мошеннических схем, на которую продолжают попадаться семьи военнослужащих. Потери исчисляются миллионами рублей, а злоумышленники используют реальные данные о бойцах и многоступенчатые сценарии с участием лже-ФСБ и «безопасных счетов». Кавалер ордена Мужества, полковник в отставке Анатолий Салин, долгие годы проработавший в системе военкоматов, назвал три простых вопроса, которые мгновенно разоблачают аферистов. Его рекеомендации приводит интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Несмотря на общее снижение ИКТ-преступлений на 31,9% в первом полугодии, мошенники все чаще атакуют родственников военнослужащих. Схемы становятся все более изощренными: разговор начинается с фразы «Вы интересовались службой по контракту» или обещания страховой выплаты, а затем жертву переключают на лжесотрудников госуслуг и ФСБ, убеждая перевести накопления на «безопасный счет». В ход идут даже трагедии: злоумышленники представляются «секретарями Минобороны» и сообщают об обнаружении тела бойца, требуя документы и переводя общение в Telegram, либо обещают помощь с выплатами семье погибшего, выманивая доступ к компенсациям.

Анатолий Салин, председатель президиума Астраханского регионального отделения «Офицеров России», сам неоднократно получал такие звонки. Он убежден: главное оружие против аферистов — спокойствие и заранее заготовленные вопросы. Первый из них — требование назвать полные данные: воинское звание, фамилию, имя, отчество и должность. Мошенники рассчитывают на состояние аффекта, но детальный запрос о личности сразу выбивает их из колеи.

Второй шаг — проверка адреса. Салин советует заранее узнать точное местоположение своего военкомата, а во время разговора намеренно назвать неверную улицу или номер дома. Настоящий сотрудник поправит, аферист же, не зная реалий, согласится с любой подсказкой.

Третий, самый надежный вопрос: «Назовите мое воинское звание в запасе». Даже если мошенник подготовился и знает фамилию, звание призывника ему, как правило, неизвестно. Этот вопрос окончательно добивает легенду.

Для жен и матерей военнослужащих правила те же. Салин рекомендует заранее провести семейную «тренировку»: проговорить, где находится военкомат, и запомнить последовательность проверки. Если звонящий не может четко ответить на все три пункта, разговор следует немедленно прекратить. Реальные представители военкомата всегда завершают беседу приглашением явиться лично, а не просьбой назвать код из СМС или данные карты. Главное правило, подчеркивает полковник, — конфиденциальные сведения не сообщаются посторонним ни при каких обстоятельствах.