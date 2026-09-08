Российские врачи удалили две раковых опухоли за один раз

Диагноз 54-летней жительнице Тульской области поставили серьезный: новообразование маточной трубы с метастазами, поразившими брюшину и лимфатический узел в грудной клетке. Специалисты онкоцентра разработали индивидуальный план лечения, который начался с курса химиотерапии. Результат оказался неоднозначным: метастазы в брюшной полости почти исчезли, а вот очаг в груди оставался устойчивым к процедуре.

Перед врачами встал непростой выбор. Оставлять опухоль было нельзя, но проводить две тяжелые операции с перерывом — слишком рискованно для организма, ослабленного болезнью и лечением. На мультидисциплинарном консилиуме было принято решение действовать одновременно. Как пояснил хирург онкологического отделения Ярослав Швецов, стратегия оказалась «беспрецедентной для регионального здравоохранения».

Операция длилась несколько часов и проходила в два этапа. Сначала бригада хирургов удалила остатки опухолевых очагов в брюшной полости, затем приступила к пораженному лимфоузлу в грудной клетке. Вмешательство требовало высочайшей координации и мастерства, поскольку затронуло жизненно важные зоны.

Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов. В Минздраве региона отметили, что подобный подход, позволяющий избавить пациента от двух сложных операций, — значительный шаг вперед для онкологической службы области.