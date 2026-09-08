Звезда сериалов «ИП Пирогова» и «Кухня» Елена Подкаминская показала редкий снимок с детьми
lady.mail: звезда «Кухни» Подкаминская показала редкие фото с тремя детьми
Фото: [соцсети]
43-летняя звезда сериалов «ИП Пирогова» и «Кухня» Елена Подкаминская поделилась с поклонниками редкими семейными фотографиями, пишет «Леди.Mail».
В социальных сетях артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена с тремя детьми — дочерьми и сыном. Подкаминская редко показывает наследников публично, поэтому эти кадры вызвали большой интерес у подписчиков.
На фото актриса провожает старших детей в школу. Старшая дочь актрисы от первого мужа Александра Пляцева перешла в девятый класс. Младшая дочь, которая родилась в браке с бизнесменом Денисом Гущиным, теперь ученица третьего класса. Сын Елены пока еще в школу не ходит.
Для выхода Подкаминская выбрала образ в черном: свободные брюки, кружевную майку и куртку, дополнив его обувью на плоской подошве.
Напомним, Подкаминская и Гущин развелись в марте 2026 года после девяти лет брака. Причины расставания актриса не называла.
Ранее актриса Оксана Акиньшина показала редкое фото с тремя детьми.