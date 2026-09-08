Звезда сериалов «ИП Пирогова» и «Кухня» Елена Подкаминская показала редкий снимок с детьми

В социальных сетях артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена с тремя детьми — дочерьми и сыном. Подкаминская редко показывает наследников публично, поэтому эти кадры вызвали большой интерес у подписчиков.

На фото актриса провожает старших детей в школу. Старшая дочь актрисы от первого мужа Александра Пляцева перешла в девятый класс. Младшая дочь, которая родилась в браке с бизнесменом Денисом Гущиным, теперь ученица третьего класса. Сын Елены пока еще в школу не ходит.

Для выхода Подкаминская выбрала образ в черном: свободные брюки, кружевную майку и куртку, дополнив его обувью на плоской подошве.

Напомним, Подкаминская и Гущин развелись в марте 2026 года после девяти лет брака. Причины расставания актриса не называла.

Ранее актриса Оксана Акиньшина показала редкое фото с тремя детьми.