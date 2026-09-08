Секрет безопасного сидения: ученые нашли способ снизить риск 23 видов рака

Сидячий образ жизни давно признан врагом здоровья, но теперь ученые нашли способ если не избавиться от его последствий, то значительно их ослабить. Масштабное исследование Университета Глазго с участием более 91 тысячи человек доказало: ключевую роль играет не общее время за столом, а то, как именно это время распределяется. Подробности узнала редакция aif.ru .

Результаты работы британских ученых, опубликованные в журнале PLOS Medicine, пересматривают привычные представления о профилактике онкологии. В центре внимания — данные 91 292 взрослых британцев из базы UK Biobank. Участники неделю носили на запястье акселерометры, фиксирующие каждое движение, а затем их здоровье отслеживали в среднем 12,5 года, оценивая заболеваемость и смертность от 23 видов рака — от пищевода до яичников.

Главное открытие: опасность кроется не в самом сидении, а в его непрерывности. Ученые разделили добровольцев на две группы. Первая практиковала длительное сидение — эпизоды по 30 минут и дольше без перерыва (классический пример — трехчасовой отчет без единой паузы). Вторая — прерывистое сидение, когда периоды покоя короче и перемежаются даже минимальными движениями.

Оказалось, что каждый лишний час непрерывного статического положения повышает риск онкологической смерти на 9%. При этом стоит заменить этот час на легкую активность — и риск падает на 12%. Умеренная нагрузка (быстрая ходьба) дает снижение на 8%, а всего 5 минут интенсивных движений (бег, танцы, лестница) — сразу на 22%.

Биологическая подоплека известна: еще в 2008 году австралийские ученые описали «эффект разрыва длительного сидения». Даже 1–2-минутные паузы улучшают метаболизм — снижают уровень сахара, триглицеридов и объем талии. Исследователи из Глазго подтвердили: дело не только в суммарном времени, но и в том, накапливается ли оно «кусками».

Практический вывод предельно прост: не сидеть дольше 30 минут подряд. Поможет таймер на телефоне или фитнес-браслет. При сигнале не обязательно бросаться в спортзал — достаточно встать, пройтись, размять шею, поговорить по телефону стоя. Даже полив цветов или уборка считаются. И, что важно, эти микро-паузы нельзя компенсировать одной вечерней тренировкой — организм требует регулярных «встрясок» в течение дня.

Эти выводы созвучны с предыдущими работами: ранее ученые связывали сидение более 8 часов в сутки с повышением риска болезни Альцгеймера на треть и уменьшением объема мозга в среднем возрасте. Новое исследование добавляет к этому списку онкологию — и дает всем работающим простой, доступный и научно обоснованный инструмент защиты.