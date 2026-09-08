День Иоанна Предтечи 11 сентября: верующим назвали главные запреты и правила поста

Православная церковь 11 сентября вспоминает трагическую гибель одного из самых почитаемых святых — Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Пророк, предсказавший пришествие Мессии еще в утробе матери, был казнен по приказу царя Ирода из-за интриг развратной царицы Иродиады. В этот день установлен строгий пост, а народные традиции окружают множество запретов — от отказа от круглой пищи до избегания острых предметов. Подробности об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

История Иоанна Предтечи начинается задолго до его рождения. Его родители — священник Захария и праведная Елисавета — долго не могли иметь детей. Архангел Гавриил возвестил о рождении сына, но Захария усомнился и был наказан немотой. Елисавета приходилась двоюродной сестрой Марии, матери Иисуса, поэтому Иоанн стал троюродным братом Спасителя. Еще в чреве матери он «взыграл», когда Мария пришла к Елисавете, — так пророк предсказал рождение Христа.

Иоанн родился за полгода до Рождества Христова. Когда царь Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме, мать спасла сына, убежав в пустыню. Там Иоанн рос, питаясь акридами и диким медом, и в конце концов вышел к реке Иордан с проповедью покаяния. Именно он ввел обычай крещения водой, а когда к нему пришел Иисус, Предтеча сначала отказался, признавая в Нем Мессию. Но Христос настоял, и во время крещения на Него снизошел Святой Дух в виде голубя.

Казнь пророка стала следствием обличения грехов царя Ирода Антипы, который жил с женой своего брата Иродиадой. За это Предтечу заточили в темницу, но казнить боялись. На пиру в честь дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея так угодила царю танцем, что он пообещал исполнить любое ее желание. По наущению матери она попросила голову Иоанна. Ирод вынужден был сдержать слово. Согласно преданию, даже отсеченная голова пророка произнесла обличительную речь, после чего Иродиада исколола ее язык.

Судьба головы Иоанна оказалась полна тайн. Ее находили и теряли трижды. Сначала жена царского домоправителя закопала святыню на Елеонской горе. Спустя века ее обрели при строительстве церкви, затем снова спрятали. Второе обретение произошло в 452 году — Иоанн явился архимандриту и указал место в пещере у Емессы. Третий раз главу нашли в Комнах близ Сухума около 850 года, после чего перенесли в Константинополь. В память об этих событиях установлены отдельные праздники — 8 марта и 7 июня.

Традиции дня Усекновения главы отличаются особой строгостью. 11 сентября предписан однодневный пост — под запретом мясо, рыба, молочные продукты. На Руси избегали круглой пищи (символ головы), а также не брали в руки косы, топоры и ножи, чтобы не оскорбить память мученика. Под запретом красный цвет в одежде и еде — он напоминает о пролитой крови святого. В храмах служат литургии и совершают Крестные ходы, а верующие молятся об успокоении души, исцелении, избавлении от пьянства и о детях.

Народные приметы 11 сентября советуют присмотреться к птицам: звонкое пение сулит затяжное бабье лето, журавли на юге — к скорым холодам, а лебеди улетают к снегу. Считается также, что Иоанн Предтеча посылает неурожай тем, кто нарушает пост, а люди с головной болью могут в этот день обрести исцеление через молитву.