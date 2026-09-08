«У нас и в мыслях нет»: Путин опроверг агрессивные планы против Европы в разговоре с Трампом
Путин заявил Трампу об отсутствии агрессивных планов против Европы
Фото: [Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что у Москвы нет агрессивных намерений в отношении европейских стран. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
По словам Ушакова, Путин подчеркнул, что распространяемые мифы о российской угрозе не имеют под собой оснований и используются европейскими государствами как прикрытие для наращивания военной помощи Украине и увеличения собственных оборонных расходов. «У нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов», — передал помощник президента слова российского лидера. Таким образом Москва отреагировала на спекуляции, которые в последнее время активно муссируются в западных СМИ и политических кругах.
Сам разговор состоялся 8 сентября и, по данным Кремля, был сосредоточен на вопросах украинского урегулирования. Путин и Трамп обсудили текущую ситуацию, а также итоги недавних поездок американских спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Ушаков оценил эти контакты положительно и заявил, что работа по дипломатическим каналам будет продолжена.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп провели час секретных переговоров.