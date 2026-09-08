Пименов день: верующим перечислили традиции и запреты на 9 сентября

Православные христиане 9 сентября вспоминают двух святых с одним именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского. В народном календаре эта дата прочно связана с рябиной: ее собирали, заготавливали на зиму и сажали у дома, веря в защиту от пожаров. День приходится на среду, а значит, постный, и сопровождается целым сводом традиций, примет и запретов. Их перечисляет aif.ru .

Два подвижника, два пути к Богу. Пимен Великий, египтянин IV–V веков, с юности стремился к уединению и принял иноческий постриг в Скитском монастыре вместе с братьями. Он дал обет молчания и был настолько строг в вере, что даже отказался от встречи с родной матерью. После разрушения обители берберами братья поселились среди развалин языческого храма, но слава о мудрости Пимена разнеслась далеко — к нему шли за советом со всей страны. При своей требовательности к себе он никогда не отказывал в помощи и мирно скончался в возрасте 110 лет.

Пимен Палестинский избрал иной подвиг: почти всю жизнь провел отшельником в пещере в пустыне Рува, питаясь лишь растительной пищей и не нося одежды. Однажды к нему попросился на ночлег инок Агафоник, а утром пожаловался на холод. Пимен удивился — сам он стужу не чувствовал. Оказалось, что рядом с ним спал лев, согревавший его своим теплом. Святой знал, что его судьба — быть съеденным хищниками, и это предсказание сбылось.

Смысл праздника, как считают верующие, прост и глубок: не важны ни жилье, ни пропитание — главное, чтобы молитва была услышана. У святых Пименов принято просить смирения, мудрости, душевных сил и прекращения семейных раздоров.

Народные традиции 9 сентября вращаются вокруг рябины. Ее урожай служил предсказателем зимы: много ягод — к суровым холодам. Пожелтевшие листья сулили сырую осень, а гром предвещал скорое бабье лето. В этот день занимались сбором ягод, варили варенье, сажали кусты и деревья.

Однако список запретов столь же обширен. Нельзя подбирать чужие вещи на улице и тем более приносить их в дом — к беде. Под запретом крупные покупки, денежные займы и долгое стояние на пороге, особенно с открытой дверью. Бранные слова в этот день считаются особенно тяжким грехом. А так как среда — день постный, на столе должна быть только растительная пища.