Встретил медведя: эксперт объяснил, почему крик и бегство могут стоить жизни и как правильно лечь на землю

Эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко в беседе с News.ru дал рекомендации россиянам, как действовать при встрече с медведем, чтобы сохранить жизнь. По словам специалиста, паника и неправильные действия могут спровоцировать хищника на атаку.

Рыбальченко подчеркнул, что при столкновении с медведем категорически нельзя кричать, делать резкие движения, убегать или поворачиваться к зверю спиной. Такое поведение пробуждает инстинкт преследования легкой добычи. Вместо этого эксперт советует замереть, не отворачиваться от хищника и постараться как можно быстрее укрыться в безопасном месте, одновременно вызывая спасателей по номеру 112. Отступать следует медленно и уверенно, ни в коем случае не бежать.

Специалист уточнил, что многие атаки медведей носят демонстративный характер и не обязательно заканчиваются нападением. Однако если хищник все же перешел к активным действиям, Рыбальченко рекомендовал лечь на землю животом вниз, закрыв руками шею и широко расставив ноги — так зверю будет труднее перевернуть человека. Рюкзак лучше не снимать: он послужит дополнительной защитой спины. В крайнем случае, если медведь не отступает, нужно отбиваться подручными средствами, нанося удары по морде и защищая голову и шею.

Эколог также напомнил, что встречи с медведями в дикой природе требуют железного самообладания. Самое главное — не провоцировать зверя и помнить, что его поведение часто непредсказуемо, но грамотные действия могут спасти жизнь. Спасатели рекомендуют всегда иметь при себе средства связи и заранее изучать маршруты, где возможна встреча с хищниками. В случае угрозы необходимо немедленно звонить в экстренные службы.

Ранее назван день недели, в который мошенники чаще всего звонят своим жертвам.