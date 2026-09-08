Успеть за пять минут: как охотиться за полярным сиянием в Подмосковье, если не знаешь, во сколько оно появится

Он отметил, что наблюдение — достаточно трудоемкий процесс, который подойдет только настоящим энтузиастам. Требуется ясное и сравнительно темное небо. Заранее невозможно предсказать ни точное время появления сияния, ни его длительность: оно может продолжаться всего пять минут за всю ночь. Чтобы их поймать, придется несколько часов провести за городом, вдали от огней, выключить мобильные телефоны и убрать любые источники света. Телескоп не нужен, но от фонарей, окон и фонариков следует удалиться примерно на 10 километров.

Гончаров также пояснил, что полярные сияния в этом году в Подмосковье — не редкость. Причина — высокая солнечная активность. Явление может возникать несколько раз за период, а возможность его увидеть зависит от мощности геомагнитной бури: поток солнечных частиц должен быть очень сильным.