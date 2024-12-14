Родная дочь скончавшейся в конце весны нынешнего года российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ждет ребенка. О своей беременности девушка призналась своим подписчикам в соцсетях.

Анна опубликовала пост, в котором выложила фото, где она сидит в кресле в окружении пальм на одном из курортов. При этом у девушки заметен округлившийся живот.

«Очень ждем тебя», — многозначительно подписала Анна свою публикацию.

Какое именно будет прибавление в семействе — мальчик или девочка, Анна не уточнила.

В июне нынешнего года дочь Заворотнюк Анна вышла замуж за гендиректора торговой корпорации Pamo Global, 30-летнего предпринимателя Тимура Исмаилова.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Петр Чернышев впервые ступил на лед после смерти своей супруги Анастасии Заворотнюк.