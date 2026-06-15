Умерла актриса Энн Шадин, сыгравшая маму в популярном сериале «Альф»

Актриса Энн Шедин, известная миллионам зрителей по роли мамы Кейт Таннер в культовом сериале «Альф», скончалась 14 июня на 78-м году жизни, сообщает «Лента.ру». Информацию подтвердил агент артистки Том Маркли. Причина смерти не разглашается — семья попросила оставить этот вопрос закрытым.

После ухода Шедин останется ее богатое творческое наследие. Коллеги и друзья вспоминают актрису как человека с острым умом и большим чувством юмора.

Энн обожала маленьких собак и при любой возможности заводила разговор о них. Также она не скрывала своей политической позиции: при жизни Шедин не раз признавалась, что ненавидит президента США Дональда Трампа.

Среди ее увлечений были секонд-хенды и блошиные рынки, где она любила искать забавные вещицы и «хорошие истории».

Самой яркой и запоминающейся ролью Шедин стала Кейт Таннер — заботливая мать семейства, в подвале которого жил пушистый инопланетянин Альф. Сама актриса была уверена, что сериал станет хитом. Однако съемки давались ей тяжело: график был плотным, а работа с куклой-инопланетянином требовала особого терпения.

После завершения «Альфа» в 1990 году карьера Шедин пошла на спад. За 35 лет она снялась всего в пяти проектах. Ее можно было увидеть в эпизодах сериалов «Саймон и Саймон», «Веселая компания» и «Справедливая Эми».

Несмотря на это, зрители запомнили и полюбили актрису именно благодаря роли в «Альфе». Энн прожила долгую и насыщенную жизнь, оставив после себя светлую память.

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