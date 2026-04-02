Дочь покойной Анастасии Заворотнюк объяснила, почему скрывает лицо сына от публики

В личном блоге она посвятила малышу нежный пост, полный любви и благодарности.

«Ты сделал нас с папой самыми счастливыми родителями. Твой смех — наша главная награда», — написала Анна.

Особенность этого дня в том, что 2 апреля — день рождения сына девушки, а уже 3 апреля свой день рождения отмечала бы его бабушка Анастасия Заворотнюк. Актриса ушла из жизни весной 2024 года после борьбы с раком мозга. Ее дочь не раз признавалась, что эти даты теперь для нее особенно символичны.

Поклонники заметили, что на всех снимках лицо мальчика скрыто — сердечком, смайликом или ракурсом. Анна объяснила: она защищает сына от грубости и неприятных комментариев в интернете.

«Я благодарна своей теплой аудитории, но иногда встречаются недоброжелательные люди. Я не хочу, чтобы их слова ранили моего ребенка», — подчеркнула девушка.

Анна Заворотнюк замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым с 2022 года. Именно Тимур поддерживал ее в самые трудные моменты, особенно, когда ее мать боролся с болезнью. Пара старается не афишировать личную жизнь.

Фотографии с малышом вызвали море тепла у подписчиков: они пожелали мальчику здоровья, а Анне — сил и радости в материнстве. Сама молодая мама признается, что каждый день с сыном — это подарок, и она старается сохранять в памяти каждое его достижение.

Ранее российская певица Сати Казанова показала фото подросшей дочери и мужа-итальянца.