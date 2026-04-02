Сати Казанова показала фото подросшей дочери и мужа-итальянца

Российская певица и экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова, которая редко балует поклонников семейными кадрами, опубликовала трогательные фото с мужем-итальянцем Стефано Тиоццо и их маленькой дочерью, сообщает «Газета.Ru».

Артистка сделала снимки на обычной детской площадке в Италии. Сати по-прежнему скрывает лицо ребенка и не раскрывает его имя, но признается, что выбрала для девочки редкое имя на санскрите.

Казанова впервые стала мамой в 42 года. Она долго мечтала о домашних родах, но из-за поздней беременности все же остановилась на перинатальном центре.

Супруг Стефано находился рядом — певица назвала этот опыт «могучим посвящением». Пара поженилась в 2017 году и несколько лет жила на две страны. В феврале 2022 года Сати объявила о переезде в Италию, но уже через несколько месяцев вернулась в Россию вместе с мужем. Сейчас они не планируют менять место жительства.

На новых кадрах, сделанных на детской площадке, Сати выглядит счастливой и умиротворенной. Она не показывает лицо дочери, но подписчики заметили, как трогательно муж певицы взаимодействует с малышкой.

Поклонники засыпают звезду вопросами о необычном имени наследницы, но Казанова хранит интригу, лишь упоминая, что оно имеет глубокий смысл на санскрите.

