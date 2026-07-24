Компания Юлии Высоцкой потеряла ₽29 млн

Компания актрисы Юлии Высоцкой «Едимдома.ру», известная по одноименной кулинарной передаче, завершила 2025 год с убытком в ₽29 млн, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач». При этом выручка компании составила ₽53 млн.

Финансовые показатели вызывают вопросы: несмотря на популярность бренда и многолетнюю любовь зрителей, бизнес актрисы и телеведущей оказался убыточным.

Сама Высоцкая ранее признавалась, что кулинария для нее является не просто работой, а полноценным хобби, которому она отдается с душой. И даже когда ее кулинарные эксперименты терпят крах, она не теряет чувства юмора.

Недавно артистка открыто прокомментировала инцидент с пылающим шашлыком, который разлетелся по интернету, и даже заступилась за свои сырники, ставшие мемом.

Ранее хейтеры набросились на актрису Юлию Высоцкую из-за новой фотографии.