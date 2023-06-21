«Долголеты» из Городского округа Пушкинский осваивают экзотическую гимнастику

С наступлением летнего тепла участники клуба «Активное долголетие» в Городском округе Пушкинский перенесли занятия китайской гимнастикой цигун из помещения на свежий воздух.

Инструкторы из центра соцобслуживания и реабилитации «Пушкинский» проводят тренировки для участников клуба «Активное долголетие», а их в горокруге немало. Опыт показал, что занятие физическими упражнениями по системе цигун успокаивают, расслабляют, настраивают мысли на позитивный лад, но при этом сохраняют хорошую осанку, тренируют вестибулярный аппарат и контролируют дыхание.

Директор центра Артем Савин рассказал, что именно это свойство восточных практик привлекает пенсионеров Городского округа Пушкинский. Популярны и другие виды активностей: скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика и конечно же танцы.