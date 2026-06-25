«Скоро стану отцом»: рэпер Lovv66 показал округлившийся живот невесты

28-летний рэпер Иван Шабашов, известный под псевдонимом Lovv66, поделился с поклонниками радостной новостью, пишет The Voice. Артист опубликовал трогательные кадры, на которых он запечатлен со своей невестой Региной на природе.

Девушка обнажила округлившийся живот, а сам музыкант нежно его поглаживал. Стало ясно, что пара готовится к пополнению. Поклонники и звездные коллеги, среди которых Toxis (Андрей Смелянский), OG Buda (Григорий Ляхов) и Feduk (Федор Инсаров) уже поздравили рэпера с этим важным событием.

Напомним, что предложение руки и сердца Регине Иван сделал еще в январе 2026 года. Сейчас пара готовится к свадьбе, а теперь их ждет еще и рождение первенца. Известно, что невеста рэпера владеет тату-салоном в Казани, где и живут влюбленные.

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