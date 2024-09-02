Дома культуры «Октябрь» продолжают капитально ремонтировать в Лосино-Петровском округе

В Лосино-Петровском городском округе продолжается капремонт Дома культуры «Октябрь», который осуществляют в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что строители уже завершили кровельные работы, в настоящее время ведутся работы по устройству инженерных систем: слаботочных систем, водоснабжения, отопления, а также продолжается внутренняя отделка помещений.

Напоминаем, что Дом культуры 1967 года постройки находился в аварийном состоянии и поэтому был закрыт. На время ремонта творческие коллективы проводят занятия в школах и физкультурно-оздоровительном комплексе. А завершить капитальный ремонт планируется к концу года.