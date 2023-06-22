«Драматические напряжение»: режиссер фильма о пандемии COVID-19 раскрыл подробности съемок

Сегодня на большие экраны вышел фильм о пандемии COVID-19 в России под названием «Дыхание». Мы узнали у режиссера картины Романа Каримова, как проходили съемки.

По его словам, сценарий написал человек, которому довелось работать в красной зоне во время пандемии. Создатели картины консультировались и с другими медиками.

«С миру по нитке. То есть по мере того, как мы снимали, что-то добавляли. Съемочная группа большая, мы запустили запрос, у кого есть знакомые медики. Оказалось, что они есть у каждого. Так что консультантов нашли достаточно», — рассказал Каримов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прежде всего перед создателями стояла задача запечатлеть подвиг врачей, отдать дань уважения этой профессии и людям, идущим на самопожертвование. Главный герой — бывший врач, который поменял свое призвание на коммерческую, но скучную деятельность — стал торговать медицинским оборудованием. То есть он оставил медицину ради денег. Позже мама мужчины попала в больницу.

«Ее закрывают на карантин. Он пытается вытащить оттуда маму. В конце концов из-за нехватки сотрудников ему приходится вспомнить о своих способностях доктора», — отмечает Каримов.

По мнению режиссера, фильм будет интересен тем, кто хочет порефлексировать и вспомнить о недавней пандемии, о том, как врачи боролись за жизнь пациентов. Есть в картине и юмор.

«Мы плотно смонтировали кино, там нет, что называется, воды. Тема тяжелая, я не уверен, что кино будет каким-то развлекательным опытом для зрителей. Оно понравится тем, кто хочет испытать драматическое напряжение», — рассказал режиссер.

Съемки кино проходили не в больнице. Декорации построили в здании старого санатория.

Ранее мы писали, какие заболевания и недуги особенно активизировались у людей после пандемии.