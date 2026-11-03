Жители Дубны переедут в новостройки из ветхих и аварийных домов по программе реновации

В Дубне построили новостройки для переселения жителей из старых бараков по программе реновации, программа реализуется в Московской области с 2021 года — за это время 30 тыс. человек переехали из устаревшего жилья в новое. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«В левобережной части города разворачивается крупный жилой массив, в состав которого войдут восемь монолитных домов. На сегодняшний день из них три практически готовы к проведению работ, так как железобетонные и монолитные работы на них уже почти закончены», — отметил врип главы городского округа Дубна Алексей Брызгалов.

По его словам, до конца 2026 года ключи вручат 35-ти семьям. В одном из домов уже переходят к внутренней отделке и фасадным решениям. Сдача первого дома запланирована на конец декабря., остальные дома будут закончены в 2028 году.

В общей сложности расселению по программе реновации Подмосковья подлежит более 200 тыс. кв. м, работы затронут 13 округов, среди них — Мытищи, Балашиха, Одинцовский, Раменский, Дубна и другие.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.