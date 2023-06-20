Организм атакует сам себя: какие заболевания и недуги особенно активизировались у людей после пандемии

Пандемия COVID-19 не прошла бесследно. Врачи сообщают о росте количества аутоиммунных и онкологических заболеваний среди детского и взрослого населения.

Мы узнали у врача-педиатра Видновской районной клинической больницы Натальи Шевчук, рост каких заболеваний также можно связать с вирусом. Эксперт отметила, что пока нет официальной статистики, потому что прошло слишком мало времени с окончания пандемии.

«Мы видели тяжелые васкулиты с проявлениями поражения легочной ткани, головного мозга. Также COVID-19 поражал тимус (вилочковую железу в верхней части грудной клетки), а ведь именно там происходит „обучение“ иммунных клеток распознаванию чужеродного, борьбе с бактериями, вирусом, опухолевыми клетками, а также с аутоагрессией организма к своим собственным тканям», — отметила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, продолжает собеседница, неудивительно, что в течение прошлого года врачи наблюдают рост аутоиммунных заболеваний различной природы — поражения эндокринных желез, суставов, желудочно-кишечного тракта. В разы выросли гематологические проблемы, связанные с анемиями, тромбоцитопениями, васкулитами. Также отмечается значительный рост количества аллергических заболеваний у детей и взрослых.

«При этом в пандемию, процент заболеваемости COVID среди взрослых был гораздо выше, чем среди детей. У последних в разы меньше было тяжелых поражений. В настоящее время мы видим также последствия бесконтрольнго использования антибиотиков во время пандемии, несмотря на вирусное происхождение пневмоний. У людей агрессировали стрептококки, синегнойная и гемофильная палочка», — продолжила эксперт.

Наблюдается рост бета-гемолитического стрептококка, который ранее ассоциировался с ангинами, скарлатинами и рожистыми воспалениями, а теперь проявляется в анализах у девочек при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы.

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