Духовой оркестр «Сибемольки» завоевал признание на престижном областном конкурсе

Детский духовой оркестр «Сибемольки» из Каширы успешно выступил на финале регионального конкурса «Таланты Первых Подмосковья», который состоялся 4 октября в Долгопрудном.

Духовой оркестр под руководством Ильи Соколова достойно представил свой город на престижном областном мероприятии, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и яркий творческий потенциал. Выступление юных музыкантов было встречено горячими аплодисментами и получило положительные оценки зрителей и организаторов.

Кроме того, руководитель муниципального отделения движения «Движение первых» Ангелина Фетисова сообщила, что коллектив удостоился специального приглашения для участия в гала-концерте конкурса, запланированном на 18 октября.

Это признание открывает перед юными каширскими исполнителями новую возможность продемонстрировать свое искусство.

Видео взято из архива.