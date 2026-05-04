В Подмосковье с начала 2026 года благодаря ЭКО родились 400 детей

В Подмосковье с начала 2026 года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 400 детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В регионе пары, у которых не получается забеременеть естественным путем, могут также воспользоваться методом криопереноса, при котором используются эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные при определенной температуре.

Процедуры проводятся бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования по квоте. Получить квоту можно в женской консультации. Подробная информация об этом представлена на сайте Минздрава Подмосковья.

